Vrachtwagenchauffeur (50) die seks had met verstandelijk beperkte vrouw moet de gevangenis in

De 50-jarige vrachtwagenchauffeur R. Q. is door de rechter schuldig bevonden van het hebben van seks met een wilsonbekwame, verstandelijk beperkte vrouw. Daarvoor moet hij zes maanden de gevangenis in én een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

Toen de telefoon van de man werd uitgelezen, troffen agenten daar ook een pornografische afbeelding van een minderjarig meisje aan. De rechter legde hem voor al die feiten een gevangenisstraf van twaalf maanden op, maar Q. zal dus maar de helft van die tijd achter slot en grendel hoeven zitten.

Justitie had aanvankelijk een celstraf van twee jaar geëist. In totaal moet de man uit Rozenburg daarnaast bijna 6500 euro overmaken aan het 22 jaar jongere slachtoffer en haar familie.

De rechtbank achtte het niet bewezen dat Q. de vrouw – die de mentale capaciteiten heeft van een 8-jarige – heeft verkracht. Wel vond de rechter dat Q. zich schuldig maakte aan het hebben van seks met iemand die niet goed in staat was om aan te geven of ze dat nu wilde of niet.

Chauffeur was een vertrouwenspersoon

Q. zou in 2017 en 2018 allerlei vormen van seks met haar hebben gehad. Dat gebeurde onder andere in de cabine van de vrachtwagen van een Hellevoets transportbedrijf. Hij penetreerde de vrouw volgens justitie zonder condoom, liet zich oraal bevredigen én hij filmde het geheel. Dat alles terwijl haar ouders Q. zagen als een vertrouwenspersoon, bij wie de vrouw haar problemen kwijt kon tijdens hun ritjes door het land in Q’s vrachtwagen.

Volgens de chauffeur zit de vork anders in de steel, zei hij tijdens de zitting twee weken geleden. De vrouw zou een obsessie hebben voor alles wat met seks te maken had. En hij zou zélf zijn verleid door het slachtoffer. ,,Dat was heel fout. We hebben één keer seks gehad, daar bleef het bij. Zij verleidde mij. Daar had ik weerstand tegen moeten bieden.’’

