Vrachtwagenchauffeur ramt slagbomen van Botlekbrug

Niet alleen het wegverkeer had last van de aanrijding met de slagbomen. Ook de scheepvaart ondervond hinder. Volgens Rijkswaterstaat leek het ongeval wel op een scène uit televisieserie The Dukes of Hazzard. Waarom de vrachtwagenchauffeur tegen de slagbomen reed, is niet bekend.



Monteurs hebben de slagbomen ter plaatse gerepareerd waardoor het wegverkeer en de scheepvaart weer over en onder de brug kan.