Vrees voor overlast voor molen... over 43 jaar

Ex-PVV’er Anita Verweij nog in gesprek over aanslui­ting bij andere partij

Anita Verweij is nog in gesprek over een eventuele aansluiting bij een andere partij in de gemeenteraad van Nissewaard. De uit de PVV gestapte inwoonster van Spijkenisse werd gisteravond alsnog geïnstalleerd.

6 april