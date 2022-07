Vrees voor sluiting Spoedeisende Hulp Dirksland: ‘Dan zijn er grote gevolgen’

De Spijkenisser vreest dat na het sluiten van de SEH in het ziekenhuis in Spijkenisse ook het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland de spoedeisende zorg kwijtraakt. Dat betekent volgens Heijdacker dat het voor mensen die ‘s nachts met spoed naar het ziekenhuis moeten veel langer duurt voor ze daar zijn. Hij wijst erop dat iemand uit Goeree-Overflakkee dan bijvoorbeeld naar het hospitaal in Terneuzen moet.

Daarom vindt de PvdA’er dat burgemeester Foort van Oosten in de Veiligheidsregio moet pleiten voor een terugkeer van een volwaardig ziekenhuis in Spijkenisse. Die was er, maar na het faillissement van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis kwam er een medisch centrum, een ziekenhuis-light, zonder SEH die 24 uur per etmaal open is.

‘Ik doe m'n best’

Van Oosten zei in een reactie in de raadsvergadering dat er wel volwaardige ziekenhuizen in de regio zijn, alleen dat ze in Rotterdam staan. ,,Ik doe m’n best voor de beste zorg”, verzekerde hij. Heijdacker benadrukte dat er hard moet worden gelobbyd voor een goed ziekenhuis in Spijkenisse. Het spoedplein dat het SMC bezit, is volgens hem niet voldoende; hier kunnen mensen met niet-levensbedreigende aandoeningen zoals botbreuken dag en nacht direct worden geholpen.

De toekomst van de SEH in Dirksland is nog niet duidelijk. De Zorgautoriteit kijkt kritisch naar deze afdeling in kleine ziekenhuizen, omdat er veel mankracht voor nodig is en weinig mensen ‘s nachts geholpen moeten worden. Bovendien is er te weinig zorgpersoneel.

