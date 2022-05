Vrouw (53) overleden na aanrijding in Oudenhoorn, bestuurder reed door

update/met video Meerdere kruispun­ten geblok­keerd tijdens reeks milieuac­ties in regio Rotterdam, 13 aanhoudin­gen

Extinction Rebellion heeft vandaag op verschillende plekken in de Rotterdamse regio actie gevoerd. De milieuactivisten hadden het gemunt op olieraffinaderijen in de haven en het Papendrechtse baggerbedrijf Boskalis. In het centrum van Rotterdam blokkeerden zij meerdere kruispunten. De reeks blokkades begon vanmorgen vroeg bij de BP-raffinaderij in de Europoort. Bij de Regentessebrug zijn inmiddels dertien demonstranten aangehouden.

21 mei