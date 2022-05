Vrouw (53) overleden na aanrijding in Oudenhoorn, doorrijdende bestuurder aangehouden

Na de aanrijding in het dorp nabij Hellevoetsluis belandde zij in de sloot. Omstanders haalden haar uit het water. Vervolgens werd de vrouw met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze vrijdagochtend aan haar verwondingen overleed.

Auto’s rijden hard op de Dorpsweg

,,Het stond daar helemaal vol auto’s van mensen die bij de tractoren gingen kijken’’, zegt een man die in een van de dichtstbijzijnde huizen woont, een paar honderd meter verderop. ,,En automobilisten rijden hier altijd flink door. Ik heb niks gezien van wat er is gebeurd, maar de traumahelikopter heb ik wel zien landen.’’

De ochtend na het dodelijke ongeval herinnert vooral een stuk platgeslagen riet langs de sloot aan wat er is gebeurd. Ernaast ligt een handschoen van verplegend personeel. Even verderop bungelt nog een stuk rood-wit afzetlint in het groen langs het water. Er liggen nog geen bloemen of kaartjes voor het 53-jarige overleden slachtoffer bij de plek waar de vrouw in de sloot belandde.