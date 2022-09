Vrouw (82) zwaargewond na frontale aanrijding in Rockanje

Geldactie voor door brand getroffen kitesurf­club Rockanje

Een groep kitesurfvrienden van kitesurfclub L.A.B. (Loops & Barrels) van Sebas en Ankie in Rockanje is een crowdfundingsactie begonnen voor de door brand verwoeste kitesurfschool. Eerder deze maand werd door een zeer grote brand strandtent Beachclub 8 verwoest, daarmee ging ook de kitesurfclub in vlammen op.

27 augustus