Vrouw overleden na aanrijding in Oudenhoorn, bestuurder reed door

Rien Kap (66) voert lijst IBV aan: ‘We willen dat mensen denken: wat woon ik hier fijn’

Rien Kap (66) is gekozen als lijsttrekker voor Inwoners Belang Voorne aan zee (IBV). De leider van de Hellevoetse coalitiepartij IBH en eigenaar van gasleverancier Voorne Gas in Vierpolders zegt te mikken op 17 van de 35 raadszetels in fusiegemeente Voorne aan Zee die 1 januari van start gaat.

25 mei