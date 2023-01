Vuurwerkschade Nissewaard forser dan voorgaande jaren: ‘Ongelooflijk veel geknald’

Kerstbomen bij de Biberbun­ker: wintereve­ne­ment laat het leven van Duitse militairen zien

Kerst, vooral kerstavond, is een belangrijke traditie in Duitsland. In de bunkers aan de Voornse kust stonden – te midden van het oorlogsgeweld in Europa – kerstbomen. Zaterdag was de Biberbunker in Oostvoorne in kerstsfeer teruggebracht.

9 januari