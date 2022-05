VVD in Nissewaard: ‘Laat extra metro’s tot in Spijkenisse rijden, niet alleen tot Hoogvliet’

Extra ritten op de allerdruk­ste lijnen: maximaal 2,5 minuut wachten op de metro

Over een aantal jaar moeten er veel meer metro's rijden op de drukste lijnen in Rotterdam. Het is de bedoeling dat er dan in de spits 24 keer per uur een metro langskomt. Goed nieuws voor de reizigers: dat betekent maximaal 2,5 minuut wachten.

31 maart