Waar kun je stemmen op Goeree-Overflakkee? Hier vind je alle stembureaus

ONS bakt Pv­dA-wethouder poets en spuit partijnaam voor zijn deur: ‘Hilarisch toch?’

Coalitiepartij ONS heeft PvdA-wethouder Wouter Struijk een week voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nissewaard een poets gebakken. Zondag is het ONS-logo op de tegels voor zijn voordeur in Spijkenisse met een speciale graffitivorm gemaakt.

7 maart