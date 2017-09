Waardeloze oogstdag voor boeren op Voorne-Putten

Het duurt nog zeker enkele weken voordat de agrariërs te horen krijgen hoeveel schade ze vergoed krijgen. Volgens een woordvoerder van ExxonMobil is het bepalen van de schade 'een tijdrovend proces'. ,,We zijn druk bezig met het afhandelen van de claims. Makkelijke schade kun je makkelijk afhandelen, maar in sommige gevallen is het echt maatwerk. We zijn nog met alle partijen in overleg.''



Na de enorme brand in de Botlek lag er overal roet op de akkers van het naastgelegen eiland Voorne-Putten. Vooral boeren in dorpen als Zuidland, Abbenbroek, Heenvliet en Geervliet werden getroffen. Omdat toen onbekend was of er schadelijke stoffen in het roet zaten, konden de boeren al die tijd niet oogsten.



Onlangs maakte het RIVM bekend dat er verhoogde concentraties PAK's in het roet waren aangetroffen. Dat zijn schadelijke stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn. Maar omdat die PAK's slecht zouden worden opgenomen in planten, konden groenten en fruit gewoon worden gegeten als ze goed werden gewassen, aldus het RIVM.