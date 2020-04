Wandelaars met neus op geboorte Schotse hooglander, maar nu is het kalf dood: ‘Laat dieren met rust!’

Donderdagavond 23 april. Het is heerlijk weer. Wandelaars proberen in natuurgebied de Slikken van Flakkee, op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee, de laatste zonnestralen op te vangen. De geboortegolf bij de Schotse hooglanders is in volle gang. En daar, 500 meter van het wandelpad af, ligt een koe te kalveren. Zo’n zeven mensen staan er met hun neus bovenop. Zodra het kalf er is, springt de koe op en gaat er in paniek vandoor.