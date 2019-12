Wanhopig gezin: ‘We zitten al tien weken met onze baby in de kou’

Remco Harmsen uit Zuidland is radeloos. Hij zit, samen met zijn vrouw, baby van zes maanden en peutertje van 3 jaar, al tien weken in de kou. De gehuurde warmtepompinstallatie in zijn huis is kapot gegaan en het bedrijf dat de installatie verhuurt, heeft nog steeds geen vervangend apparaat geregeld. ,,Het is erg koud in huis. Het vriest nu ook ’s nachts.’’