Wat staat er in geheime voorovereenkomst over windmolens achter Spijkenisse-Noord?

Werd tot nu toe altijd ontkend dat zo’n voorovereenkomst bestaat, de nieuwe wethouder Chris Hottentot (Nissewaard Lokaal) geeft toe dat die er wel degelijk is. Raadslid Roy Masthoff van VOOR vroeg Hottentot in een vergadering vervolgens wat er in deze overeenkomst staat over als de gemeente niet voldoet aan het plan van HVC om vijf windmolens ten noorden van Spijkenisse neer te zetten. Masthoff: ,,Is er sprake van een boete als er niet een bepaald aantal windmolens mag worden neergezet?” Maar Hottentot wilde slechts bevestigen dat de overeenkomst bestaat, meer niet. De wethouder liet weten dat de voorovereenkomst vertrouwelijk is. Raadsleden zouden hem alleen mogen inzien, maar niet mogen kopiëren of fotograferen.