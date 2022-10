Wat te doen met haveninformatiecentrum Rozenburg? Een klimhal, havenkantoor of een restaurant?

Kritiek op gang van zaken rondom flexwonin­gen blijft klinken: ‘Gemeente is marginaal geïnfor­meerd’

VVD-fractievoorzitter op Goeree-Overflakkee Ellen Nijssen wilde duidelijkheid hebben over 110 flexwoningen voor Oekraïners in Middelharnis. De duidelijkheid heeft ze gekregen van burgemeester Ada Grootenboer. Maar of het een bevredigend antwoord was? Dat is maar de vraag.

17 oktober