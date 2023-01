‘Waternoodwandelingen’ in Stellendam om herinnering aan de ramp levend te houden

Om de herinnering aan de ramp levend te houden, organiseert het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in samenwerking met de VVV Goeree-Overflakkee twee watersnoodwandelingen door Stellendam. In het dorp kwamen 62 mensen door de ramp om het leven.

,,De impact was groot’’, vertelt Bertrand van den Boogert namens het bestuur van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. ,,Zoveel is nog niet verteld. Daarom is het goed om onze verhalen te vertellen en door te vertellen.’’

Hoogte van het water

De route door Stellendam loopt langs de kunstkruimels. ,,Dat zijn tegels in het wegdek met een letter’’, vervolgt Van den Boogert. ,,Daarop is te zien de hoogte van het water ten tijde van de watersnood. Dit om de toevallige voorbijganger te doen beseffen wat het water deed en hoe groot de impact moet zijn geweest.’’

De wandelingen worden gehouden op zaterdag 4 februari om 13.00 uur en op zaterdag 4 maart om 10.00 uur. Beide starten bij het Wapen van Stellendam, Voorstraat 2. De rondleiding kost 2,50 euro per persoon. Inschrijven kan via www.streekmuseum.nl, of via de museumwinkel in de Kerkstraat van Sommelsdijk.