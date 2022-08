Waterschap buigt voor kritiek Nissewaard: Stationsweg toch niet dicht

Het afsluiten was volgens het waterschap nodig voor werkzaamheden aan de inlaat van water bij de polders van Heenvliet. Maar het zou tot gevolg hebben dat verkeer niet meer vanaf Heenvliet door de polder via Abbenroek naar Zuidland en Spijkenisse zou kunnen rijden. Het werk is daarom uitgesteld. ,,Dit had het waterschap wel even eerder met ons mogen communiceren”, zegt een woordvoerder van Nissewaard. ,,Dit leidt tot een enorme verkeerschaos. Verkeer zou dan bij Geervliet het gebied naar Simonshaven moeten oversteken, maar dat moet je de mensen toch niet aan willen doen.”