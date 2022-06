Watersporters gewaarschuwd: onherroepelijk boete van 200 euro wie in natuurgebied komt

Flitspaal op Goe­ree-Overflak­kee blijkt de op een na lucratief­ste van Nederland

Dat veel automobilisten hun vingers branden aan de flitspaal bij Goedereede op Goeree-Overflakkee blijkt nu ook uit de cijfers. In 2021 flitste de paal op de N57 maar liefst 32.582 keer. Dat is zo’n 90 keer per dag. Alleen een flitspaal in Gouda deed het vorig jaar ‘beter’.

