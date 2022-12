Weer SP-vragen aan provincie over pontellende: het is wachten op ongelukken

Delano à Cohen geeft voetbalcar­riè­re op voor unieke kans bij Quick Boys: ‘Iedereen gunt mij dit’

Delano à Cohen kan zich verbazen over de wijze waarop de wereldtop in Qatar de penalty’s neemt. Heeft, zeker na de 4-0 zege op Smitshoek, alle vertrouwen in een goede afloop van het seizoen van Nieuwenhoorn. Maar heeft ook gemengde gevoelens over zijn aanstaande vertrek bij de vierdedivisionist. Een aanbod dat hij niet kon weigeren.

10:03