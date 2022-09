Wel marcheren, weinig kanongebulder tijdens Nederlandse Vestingstedendagen in Brielle

Vestingsteden vierden feest in de Geuzenstad tijdens de Nederlandse Vestingstedendagen. Mensen in historische kledij waren er in Brielle genoeg, maar het kanongebulder verstomde zaterdag.

Geeft acht. Over geweer. Voorwaarts mars! Kinderen marcheren over Bastion IV (Bleijkersbolwerk). De jongste bezoekers voelen zo een heel klein beetje wat het was om militair in de tijd van Napoleon te zijn. Het Garderezjiment d’r Kuëb va Heële heeft zijn kampement hier opgeslagen. ,,We willen de kinderen animeren’’, vertelt Wim Mraz enthousiast.

Brand

De vereniging uit Heerlen, met mannen in blauwgele uniformen, is voor het eerst in Brielle. ,,Het is een geweldig mooie vesting, als we ervan uitgaan wat we tot nu toe gezien hebben’’, concludeert Mraz. Al is Heerlen geen lid van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden, het Garderezjiment staat hier zeker niet voor niets. ,,Heerlen heeft veel erfgoed’’, aldus Mraz. Ook de link met Brielle is op een andere manier snel gemaakt: ,,Sommigen denken dat het een grap is, maar we zijn opgericht op 1 april 2003.’’

Het Garderezjiment deelt Bastion IV met De Bergsche Battery, een re-enactmentgezelschap uit de vestingstad Geertruidenberg én een vaste gast op 1 april in Brielle. De groep gaat terug naar de Tachtigjarige Oorlog. Een van de demonstraties is het afvuren van historische kanonnen. Zaterdagochtend vuurde de groep kanonnen af. Toen er brand was uitgebroken in een kerk in de Nobelstraat, moesten de re-enactors stoppen.

Zwaarden

De kanonnen staan ‘s middags, als de brand onder controle is, klaar voor nieuwe demonstraties. Er gaat één harde knal over de wallen. Daarna staan de kanonnen er weer doelloos bij. ,,Ik heb net te horen gekregen dat de kanonnen toch niet mogen worden afgevuurd’’, vertelt re-enactor Simon Corstjens. Hij baalt. De groep mocht uit veiligheidsoverwegingen ook al geen demonstraties geven met zwaarden.

