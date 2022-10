Wel zes woontorens erbij langs Oude Maas in Spijkenisse, maar geen extra toegangsweg

Wat te doen met haveninfor­ma­tie­cen­trum Rozenburg? Een klimhal, havenkan­toor of een restaurant?

Het Educatief Informatiecentrum Mainport Rotterdam (EIC) op de Landtong van Rozenburg verhuist over twee jaar naar de Maasvlakte, om daar op te gaan in het nieuwe Havenervaringscentrum. Het EIC-pand staat inmiddels in de verkoop, het is niet bekend wat het moet kosten.

24 oktober