Wereldberoemd metro-ongeluk nagebouwd in Lego: 'Ik wist gelijk: dit ga ik maken’

Zo gingen de walvis­staar­ten destijds naar Spijkenis­se

4 november Na de wonderbaarlijke crash van het metrostel op de walvisstaarten in Spijkenisse, dook Ron Koorengevel, directeur van het bedrijf dat de staarten maakte, zijn archief in. De foto’s van het transport vanuit Werkendam naar metrostation De Akkers in 2002 stonden nog op zijn harde schijf.