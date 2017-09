Wereldrecordpoging: 300 high fives in een minuut

VideoDik 300 keer een high five geven en dat binnen een minuut. Zo populair is Joey Grinwis nu ook weer niet, maar hij heeft -waarschijn­lijk - wel een nieuw wereldrecord in handen.

Ruim 300 leerlingen van basisschool De Vogelenzang stonden vanmiddag netjes op een rij met een hand omhoog. In speelparadijs Monkey Town in Spijkenisse probeerden ze samen met Joey Grinwis (19) uit Goedereede het wereldrecord high five geven te verbreken.

Het oude record staat op 290 high fives binnen een minuut. Dat staat sinds april van het vorig jaar op naam van de Amerikaan Kaiser Permanente uit San Diego. En als alles goed gaat, verhuist dat record naar Spijkenisse.

Kinderen staan al in een cirkelvorm met de handen omhoog als Grinwis, student Sport en Bewegen van het Albeda College, zich een beetje warmloopt. Hij is degene die alle kinderen langsgaat voor een soort ‘ereronde’ en handjeklap tegelijk. ,,We moeten onze handen extra hoog houden’’, weten Sem en Robin (beiden 7), ,,want we zijn nog niet zo groot.”

Recordspurt

Net voor hij aan zijn recordspurt begint, zegt Grinwis: ,,Dit is zo leuk om te doen. De kinderen zijn ontzettend enthousiast.’’ In een minuut snelt hij vervolgens alle jonge deelnemers voorbij. En met succes: na zestig seconden is de student liefst 324 high fives verder. ,,Het was nog best lastig. De handen gingen alle kanten op. Soms moest ik flink door mijn knieën om high fives uit te delen’’, lacht hij tevreden terugblikkend.

Het is nog even afwachten of het record daadwerkelijk in zijn bezit is. Want de jury van het Guinness Book of Records is uiterst streng. Zo moet de poging vastgelegd worden op camera. Een high five geldt ook pas, als de handen elkaar helemaal hebben geraakt. Worden alleen vingers geraakt, dan telt die niet. Grinwis:,,Het kan helaas nog wel even duren, voordat we dat zeker weten. Ze krijgen heel veel verschillende pogingen toegestuurd.’’

Deze wereldrecordpoging is de start van het project High Five van de gemeente Nissewaard. Scholen kunnen in samenwerking met de gemeente deelnemen aan verschillende activiteiten. ,,Ons doel hebben we al bereikt’’, laat Chantal Claessens van de gemeente weten. ,,De kinderen deden zo goed mee en gingen er helemaal voor. Dat is het belangrijkste.’’