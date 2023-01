Wethouder Karremans: ‘Ik knok mee voor Rozenburg’

De Rotterdamse wethouder Vincent Karremans (vervoer, VVD) gaat samen met busbedrijf EBS bekijken of er een rechtstreekse busverbinding kan komen tussen Rozenburg en Vlaardingen, als de nieuwe Blankenburgtunnel open is. Die toezegging heeft de liberale bestuurder woensdag gedaan aan de dorpsraad van Rozenburg.

Deze buslijn moet de slechte bereikbaaarheid van het Rotterdamse havendorp verbeteren. ,,We gaan ook nog uitzoeken of de plek van de haltes wel in orde is.” Karremans overlegt hierover met EBS. De Blankenburgtunnel moet volgend jaar klaar zijn.

De wethouder was op bezoek in Rozenburg voor overleg met de dorpsraad en aanvankelijk ook bewonersgroep Rozenburg in actie, maar die haakte af.

,,Ik begrijp de frustraties van Rozenburgers. Over de Calandbrug, de pont naar Maasluis, maar ook de veiligheid en de bestrating. Daar gaan we aan werken. Ik knok mee voor Rozenburg, maar ik heb de bewoners ook nodig. We moeten het samen doen.”

Rechter

Over de problemen van veerpontexploitant Blue Amigo zegt Karremans in nauw contact te staan met gedeputeerde én partijgenoot Jeannette Baljeu. Het bedrijf moet binnen een maand een autopont laten varen. Lukt dat niet, dan volgen juridische stappen. ,,Ik heb dat nog niet eerder meegemaakt, maar dan moet de provincie ook echt naar de rechter.”

De Rotterdamse wethouder hoopt verder nieuwe problemen bij de Calandbrug, die mogelijk op 1 februari weer open gaat, te kunnen voorkomen. ,,In 2025 is er groot onderhoud, als we daar nu al goed over overleggen, hoeft dat niet opnieuw tot overlast te leiden.” De brug ligt er vanaf vorig jaar mei uit, sinds september is er een tijdelijke pont die tot nu toe 30.000 mensen heeft overgezet.

