Wethouder meent dat slechts een paar huizen in Molenlaan onderheid zijn: ‘Was niet gebruikelijk’

Mijnans kreeg naar eigen zeggen bewoners over de vloer die er al tientallen jaren wonen en via een brief vernamen van de sloopplannen. ,,Zo’n boodschap komt hard binnen. Natuurlijk, als je hoort dat je huis wordt gesloopt, dat doet wat met je”, zo zegt hij de emoties te begrijpen.

Foto

Volgens de wethouder heeft Maasdelta echt z’n best gedaan om te bekijken of er toch niet gerenoveerd kan worden. Maar te veel panden zijn verzakt, zegt hij. ,,Ik weet dat er een foto is waarop staat dat er is geheid, maar ik geloof Maasdelta als het zegt dat het hooguit om een paar woningen gaat. In die tijd was dat niet gebruikelijk.”