Wethouder: Windmolens mogen niet achter Spijkenisse-Noord

Het bedrijf HVC wil vijf windmolens neerzetten; drie aan de westelijke kant van de Hartelbrug, in de strook vanaf de brug richting Geervliet, en twee aan de andere kant van de brug, achter de woningen in Noord. De ene zou moeten komen in het verlengde van de Winston Churchilllaan en de andere achter de sportvelden.

,,Wij willen daar geen windmolens omdat we overlast vrezen en houden daaraan vast”, zegt Hottentot, verwijzend naar het coalitieakkoord waarin dat ook staat. ,,Ik ga in gesprek met HVC zeggen dat we alleen windmolens aan de westelijke kant van de brug willen. Lukt dat niet, dan zullen we met de provincie praten en laten weten dat we echt wel achttien megawatt aan windenergie willen leveren, zoals we hebben beloofd, alleen niet achter Noord. In het uiterste geval stappen we naar de rechter.”