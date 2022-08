Wibra in Hellevoetsluis overvallen, één verdachte aangehouden

Ophef over knotwilgen­kap Spijkenis­se: ‘Plan moet van tafel’

De fractie van VOOR Nissewaard wil dat de aangekondigde kap van de overgebleven knotwilgen in villawijk Landgoed in Spijkenisse wordt gestopt. Volgens de partij is het plan ‘onnodig, ondoordacht en met onvoldoende communicatie’.

15 augustus