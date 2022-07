Wijkagent Alex redt geit uit sloot: ‘Ik had dag lang last van de brandnetels’

Genieten van Elvis in een achtertuin in Spijkenis­se: ‘Al staat er hier maar eentje voor mijn muziek’

Muziek van Elvis Presley klonk zondagmiddag door Spijkenisse. Artiest Jerry Wish zong in een achtertuin nummers van zijn favoriete zanger. Het was een van de meer dan dertig optredens van het festival Gluren bij de Buren in Nissewaard.

7:02