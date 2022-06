Windmolens achter Spijkenisse-Noord terug in beeld: ‘Reken maar dat de hel losbarst’

In de reis van tienduizen­den kilometers van Huey van Vliet staan zuivel en rugby centraal

De Rotterdamse Rugby Club strijdt vanavond met The Bassets om een plek in de ereklasse. Met promotie naar het hoogste niveau kan Huib ‘Huey’ van Vliet een nieuw hoofdstuk aan zijn lange reis toevoegen. Een reis over tienduizenden kilometers, waarin rugby en zuivel centraal staan.

2 juni