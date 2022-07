Witwasser (53) korter de cel in, maar raakt wel huis kwijt

Dat hij in vijf jaar tijd veel uit misdrijven afkomstig geld had witgewassen, bekende de Spijkenisser in de rechtszaak direct. Maar dat hij van dat geld een huis had gekocht in zijn woonplaats en van daaruit handelde in drugs, was volgens hem niet waar. Beide kan ook niet worden bewezen. Het huis is aan de man verkocht op basis van door hem ingeleverde cijfers van zijn inkomsten uit een bedrijf in gezonde voeding en begeleiding. En er werden weliswaar de drug MDMA en apparatuur voor het maken van xtc gevonden, maar voor handel erin is volgens de rechtbank geen bewijs. De man zei zelf dat hij de drug in eiwitshakes voor klanten stopte.