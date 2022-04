Woonpark voor arbeidsmigranten in de herkansing: ‘In Westland kan het ook’

De aanvraag is afgelopen week opnieuw ingediend bij de gemeente Westvoorne. Gevraagd is hem ook ter beoordeling voor te leggen aan het provinciebestuur. Daarvoor hebben de initiatiefnemers gekozen, omdat de gemeente bij de eerdere afwijzing aangaf dat het niet past binnen de provinciale regels. ,,Maar wij begrijpen dat het helemaal niet aan de provincie is voorgelegd en dat het door de gemeente is afgewezen op basis van provinciale regels uit 2019. Het is dus niet door de provincie afgewezen”, zegt Bas Breumelhof. Hij is als architect samen met tuinder Martin van den Bos de initiatiefnemer.