Woonwijk Drenkeling krijgt minder huizen, maar meer natuur

Het bouwplan voor de woonwijk Drenkeling in Rockanje is weer een paar aanpassingen verder. Het dagelijks bestuur van Westvoorne wil de wijk gaan uitbreiden met 132 woningen.

In het oorspronkelijke plan waren meer woningen ingetekend. Andere aanpassingen zijn dat er meer ruimte voor groen en water is gekomen. De bouwhoogte is in het hele plan vastgesteld op maximaal drie lagen. ‘Hiermee is tegemoet gekomen aan een sterke wens vanuit insprekers’, aldus de gemeente.

De Westvoornse gemeenteraad stemt woensdag over het voorstel. Van de 132 woningen die er moeten komen (exclusief de locatie waar bejaardenhuis Swinshoek stond, red.), is het plan er 106 te bouwen op grond die nu in eigendom van de gemeente is. Met de particuliere eigenaar van de grond die op dit moment als camping in gebruik is, is overeenstemming bereikt over de ontwikkeling. ‘De eigenaar gaat 26 woningen op zijn terrein neerzetten’, schrijft Westvoorne. ‘Waaronder voldoende sociale woningen.’

Volkstuinen

Het idee is de volkstuinen te verhuizen naar een andere locatie binnen de Drenkeling. Het evenemententerrein in dit gebied is definitief van de baan. Volgens dit plan blijven de voetbalvelden nog op de Drenkeling, maar mogelijk komt hier ook woningbouw als vv Rockanje verhuist.

