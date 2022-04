Zeehond Mille is de duizendste die wordt vrijgelaten

VAN NATURE Hoe het Haring­vliet en de Biesbosch de afgelopen 30 jaar een metamorfo­se ondergin­gen

In de afgelopen 25, 30 jaar is er veel in het Haringvliet en de Biesbosch veranderd. Boerenland veranderde in natuur en men spoot tevens eilanden op voor kustbroedvogels, zoals grote stern en dwergstern. Het zojuist verschenen boek Biesbosch en Haringvliet natuur van wereldklasse toont de delta in optima forma.

