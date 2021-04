Zeehondje Snow White (met albinisme) duikt op bij de Maasvlakte

videoSnow White, de albinozeehond die in 2019 landelijke bekendheid kreeg vanwege zijn zeldzame aandoening, is woensdag opgedoken bij de Maasvlakte. Een wandelaar spotte het bijzondere dier met lichte vacht en rode ogen.

De zeehond werd overgebracht naar zeehondenopvang A Seal in Stellendam. Dierenverzorgers zagen meteen dat ze met een bijzonder exemplaar te maken hadden. Een zeehond met albinisme zie je niet vaak. ,,En na controle van chip en tag werd het vermoeden bevestigd dat het inderdaad om Snow White ging", schrijft A Seal vandaag in een persbericht.

De zeehond, die in 2019 de naam Snow White kreeg, had bij binnenkomst last van zijn ogen, maar reageert erg goed op de behandeling, volgens dierenarts Machteld Geut. ,,Verder lijkt het beestje helemaal gezond, eet goed en wordt zo spoedig mogelijk vrijgelaten.”

Mannetje

Snow White werd in oktober 2019 opgevangen bij zeehondenopvang Ecomare op Texel. De mannetjeszeehond was toen zo’n 3 á 4 maanden oud en had een flinke longworminfectie en meerdere wondjes.

Bij Ecomare kon Snow White herstellen:

Na herstel werd het beestje in januari 2020 vrijgelaten met een speciale zender, zodat hij voor onderzoek kon worden gevolgd. Het beestje verloor de zender eind juni 2020 af, omdat Snow White zijn vacht kwijtraakte. Toen wist niemand meer waar de zeehond uithing.

Snow White is strikt gezien geen echte albino, want in zijn vacht is nog wel enige tekening zichtbaar, volgens Ecomare.

Bijna een maand geleden werd Melanie de zwarte zeehond met melanisme, het tegenovergestelde van albinisme, vrijgelaten in de Noordzee.

