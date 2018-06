Zelfopwarmend voedsel: pasta warm zónder de magnetron

Níemand heeft dit, jubelt de Hellevoetse ondernemer. Maar hij wél. Drie verschillende pasta's en een vleesstoofpot. ,,Even de verpakking indrukken en je hebt binnen 12 minuten een warme maaltijd.''

Dat klinkt onwerkelijk, maar dat is het allerminst. Het opwarmen gebeurt via een natuurlijke reactie. Bij het indrukken knapt in de verpakking een zakje water. Dat water mengt zich met kalk, dat óók in de verpakking zit. De reactie die volgt, zorgt voor hitte. Schuyffel verkoopt ze voor nog geen 10 euro.

Schuyffel is een bekende op het eiland. Hij runt de razendpopulaire Facebookpagina De Lunch Express Outlet Partijhandel 0181, waarvoor hij samen met de zevenduizend volgers met flinke schaalvoordelen eten inkoopt.

Italië

De Hellevoeter importeert de zelfopwarmende maaltijden uit Italië. Via via hoorde hij over het product. ,,Ik ken de eigenaar van het patent van het verwarmingssysteem. Zelf ben ik zijdelings bij de ontwikkeling betrokken geweest. Ik heb meegedacht over de verpakking.''

Hij noemt de maaltijden ideaal voor vrachtwagenchauffeurs, maar ook studenten en booteigenaren ziet hij als potentiële klanten.

De Hellevoeter is de enige in Nederland die de maaltijden op deze schaal verkoopt, maar níet de eerste. In 2001 brachten de broers Robert en Erwin van Spijk vergelijkbaar voedsel op de markt.

Hun bedrijf, QuickCuisine, is naar eigen zeggen 'doodgebloed' vanwege leveringsproblemen. ,,De maaltijden moesten uit Spanje komen en we kregen ze simpelweg niet op tijd binnen. Dan houdt het op'', licht Erwin van Spijk toe.

Toentertijd was het product 'revolutionair' in Nederland, benadrukt Van Spijk. ,,We verkochten bijvoorbeeld aan Shell en het leger. Het was uniek.''

