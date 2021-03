Zijn deze foto's van planeten en sterren van de NASA? Welnee, Arjan maakt ze gewoon vanuit zijn achtertuin

Hoe hij dat doet? Dat is nogal een technisch verhaal. Kort samengevat gebruikt Kievits (50) een geavanceerde telescoop die computergestuurd meedraait ter compensatie van de beweging van de aarde. Urenlang maakt de telescoop dan opnames van één specifieke plek aan de hemel. Bijvoorbeeld van sterrenstelsels of van nevels, zoals de Orionnevel. Na afloop legt Kievits de honderden foto’s met speciale software over elkaar voor een eindresultaat. De kleuren bewerkt hij naar eigen smaak. En dat levert soms astronomisch mooie plaatjes op.



Op verzoek van de AD-fotograaf verplaatst Kievits zijn loodzware apparatuur van de garage naar zijn tuin. Naar de plek waar zijn objectief normaal zou staan – zóú, want het is behoorlijk regenachtig deze avond. ,,Dit is geen weer voor astrofotografie. Je zou niks op de foto’s zien’’, zegt Kievits. Lachend: ,,Maar het belangrijkste is dat ik mijn apparatuur niet buiten wil zetten als het regent.’’