Zitplaatsen ‘alleen voor gevaccineerden’ in bushokjes Hellevoetsluis; vervoerder EBS weet van niets

,,Vrijdag ontvingen we uit het veld foto’s met daarop de stickers en berichten waaruit duidelijk werd dat mensen deze hadden aantroffen in onze bushokjes’’, vertelt Vermeer. ,,Laat duidelijk zijn: die hebben wij daar niet aangebracht. Erg vervelend dat bepaalde mensen menen ons beleid te moeten bepalen.’’

Om hoeveel stickers en welke bushokjes het gaat, weet hij niet. ,,Nadat we erover waren geïnformeerd, hebben we een ronde gedaan en zijn alle aangetroffen stickers verwijderd. Ik heb nog niet gehoord of het er veel waren. Vanzelfsprekend zijn we nog steeds extra alert. Meer heb ik er op dit moment niet over te zeggen.’’