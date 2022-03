Zo groeide een christelijk conferentieoord uit tot camping met eigen jachthaven

Camping en jachthaven De Meeuw aan de Batterijweg in Brielle is qua ligging ongetwijfeld een van de meest bijzondere recreatieoorden op de eilanden. Het is gesitueerd op en rond een oud vestingwerk: een havenbatterij die in 1858 is aangelegd. Dit gebeurde in een periode waarin dringend behoefte bestond aan het verstevigen van het Nederlandse fortenstelsel.

Rond 1900 werden de verdedigingswerken echter verouderd verklaard. Waarop men in 1926 besloot om de militaire functie van de havenbatterij op te heffen. Met als gevolg dat die er tot 1953 verlaten bij lag, zo schreef publicist Rob de Jong in 2002 al eens in een jubileumuitgave rond het 50-jarig bestaan van de camping. De oude havenbatterij diende duidelijk geen doel meer en bleek uiteindelijk zelfs te worden gebruikt voor het houden van schapen en varkens. Niet bepaald een functie die recht deed aan de bijzondere locatie.

Jongeren

Dat moet anders kunnen, opperde een ‘aantal actieve Briellenaren van gereformeerde huize’, schetste De Jong de situatie van destijds. De Briellenaren kwamen op het idee om de ‘buiten de stad en prachtig aan het Brielse Meer gelegen fortificatie te gebruiken voor de opvang van jongeren uit de regio’. Wat de initiatiefnemers van het eerste uur precies heeft bewogen, is niet meer te achterhalen, aldus de publicist. Maar kennelijk werd de opvang van jongeren en het bieden van ontspanning en vermaak in die tijd gezien als een ideale gelegenheid om goed werk te verrichten en het geloof over te dragen op de jongere generatie.

Toen al was op beperkte schaal kamperen mogelijk op het terrein en uit de notulen, waarin De Jong uitgebreid dook, wordt de tijdsgeest van de jaren 50 en 60 prachtig duidelijk. Geregeld blijkt de zondagsrust een punt van discussie te zijn geweest. Zo had het toenmalige bestuur van het terrein maar liefst bijna twee uren nodig om te beslissen of het zijn boten op een zondag zou uitlenen aan een groep evangelisatie-arbeiders met fabrieksjeugd uit Rotterdam. Het bestuur was weliswaar niet blij met dergelijke activiteiten op de dag des heren, maar besloot het toe te staan.

Quote Het is een plek die al tientallen jaren duidelijk veel voor mensen betekent. Dat voel je op de camping Egbert Schiphorst

Ook werd in 1957 besloten aan overnachtende gasten de mogelijkheid te bieden iets op het terrein te kunnen kopen. Passanten die ‘zomaar iets komen gebruiken op zondag’ vingen echter bot. Ook werd zeilen op zondag toegestaan. Echter uitsluitend met betrekking tot kampen met een sterk evangeliserend karakter.

Vanaf 1960 vonden er talrijke zeilkampen plaats, georganiseerd door het bestuur zelf, met op de zondagen wijdingsdiensten die de deelnemers dienden te bezoeken. In 1970 stopte De Meeuw met het organiseren van groepsovernachtingen en kampen en kwam de focus te liggen op kamperen in een stacaravan wat flink in opkomst kwam. De christelijke invalshoek bleef.

Verbondenheid

Ook de maritieme factor bleef van belang. Dat is tot op de dag van vandaag op De Meeuw terug te zien, in de vorm van allerlei vaartuigen. En het verleden wordt uiteraard gekoesterd. ,,Hoewel we daar natuurlijk niet elke dag bewust mee bezig zijn’’, verwoordt Egbert Schiphorst van camping De Meeuw. ,,Wel is het een plek die al tientallen jaren duidelijk veel voor mensen betekent. Dat voel je op de camping. Zo ook de onderlinge verbondenheid en de historie van families en gezinnen die daar opgroeiden.’’

Het 70-jarig bestaan zal niet uitbundig worden gevierd. Schiphorst: ,,Ik denk dat we meer voor het 75-jarig bestaan zullen gaan.’’

