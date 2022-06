Zorgen bij middelbare school Helinium vanwege lager aantal aanmeldingen voor nieuwe leerlingen

Waterspor­ters gewaar­schuwd: onherroepe­lijk boete van 200 euro wie in natuurge­bied komt

Met de zomer in aantocht zijn surfers, kanoërs en zeilers gewaarschuwd. Wie op Goerree-Overflakkee al dan niet per ongeluk in een beschermd natuurgebied komt, krijgt onherroepelijk een boete van honderden euro’s. Aanvechten van die geldstraf is kansloos, zo bleek maandag bij de economische politierechter. ,,Het is duidelijk dat je daar niet mag zijn.’’

