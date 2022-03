Zorgen om diefstal gegevens van mensen met een beperking: criminelen eisen 650.000 dollar

Wethouder Igor Bal zegt dat direct is begonnen de mensen met een beperking in te lichten dat ze niet op Whatsapp-berichten, mailtjes en telefoontjes met verdachte vragen moeten reageren. Want op die manier willen de criminelen mogelijk overeenkomsten afsluiten of financiële transacties doen. Zo kan een nepwebshop worden opgezet op naam van de betrokkene en komen gedupeerden die wel iets kochten maar niets kregen, hun geld terugeisen bij deze nietsvermoedende persoon.

‘Losgeld’

De cyberaanval is vorige week donderdag ontdekt. Er zijn heel veel data uit de systemen van de vroegere sociale werkplaats in Spijkenisse buitgemaakt. Het gaat niet alleen om de persoonsgegevens van de verstandelijk beperkte cliënten maar ook om die van werklozen die in een traject zitten naar een baan, medewerkers en ambtenaren. In het weekend eisten de criminelen 650.000 euro ‘losgeld’. De gemeente weigert dat te betalen. Er is aangifte gedaan bij de politie en de privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens in ingelicht.

Wethouder Bal zegt dat direct na de ontdekking van de cyberaanval bij Voorne-Putten Werkt de computersystemen zijn stilgelegd en de it-systemen zijn overgebracht ‘naar een nieuwe omgeving’.

,,We maken ons er meer zorgen over dat persoonsgegevens zijn buitgemaakt”, zegt Bal. ,,We weten niet hoeveel en wat er in handen is van criminelen.” Om die reden zijn ook oud-cliënten, -medewerkers en -ambtenaren per brief ingelicht. De buurgemeenten, waarvan inwoners bij het leerwerkbedrijf actief, zijn eveneens op de hoogte gebracht.

