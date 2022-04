Zorgen om vertrek van wijkagenten uit Nissewaard

Wel of geen zondags­rust op Goe­ree-Overflak­kee? Het kan een nieuw gemeentebe­stuur maken of breken

De verruiming van zondagsrust is hét bepalende onderwerp bij de vorming van een nieuw gemeentebestuur op Goeree-Overflakkee. Ondanks dat verkiezingswinnaar Vitale Kernen Goeree-Overflakkee vindt dat er meer reuring op zondag mag zijn, is de partij met de SGP in gesprek voor een nieuwe coalitie en die hecht juist aan een serene dag des Heeren.

12 april