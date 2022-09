Zorgen over hogere tarieven Rivierabad in Spijkenisse: entreeprijzen met 7,5 procent gestegen

Onno lag acht dagen in coma op de IC: ‘Je bent echt erg ziek geweest, vertelde mijn longarts me naderhand’

Vorig jaar moest hij verstek laten gaan, omdat hij in een coma in het ziekenhuis lag door ernstige covid-klachten. Nu is voorzitter Onno Spoor er maandag weer bij als de Brielse Jeugdwielertour voor de 39ste keer aftrapt. En dat is geenszins een vanzelfsprekendheid.

6 augustus