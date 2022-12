Zorgverlener Hellevoetsluis moet stoppen, cliënten verwaarloosd

Weer SP-vragen aan provincie over pontellen­de: het is wachten op ongelukken

De fractie van de Socialistische Partij in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft weer vragen gesteld over de problemen met de veerdienst tussen Rozenburg en Maassluis. De autopont ligt er al even uit en het tijdelijke veer voor fietsers en bromfietsers zou niet veilig zijn, aldus protestbeweging Rozenburg in Actie.

12 december