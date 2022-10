Zuidland wil geen alleenstaande mannen in vluchtelingenopvang

Zuidlanders hebben burgemeester Foort van Oosten duidelijk gemaakt dat ze geen alleenstaande Oekraïense mannen willen in de vluchtelingenopvang in hun dorp. Ze vrezen dan voor overlast , bleek op een informatiebijeenkomst in sporthal De Drenkwaard.

Op de voormalige tennisbanen naast dit gebouw worden komende week of de week erna zeventig Oekraïners opgevangen. De gemeente Nissewaard zet in op gezinnen, maar de burgemeester kan dat niet garanderen. Dat leidde tot boze reacties. Van Oosten gaf aan dat bij ordeverstoringen of andere overlastgevende acties altijd de politie kan worden gebeld.

Langer blijven

Bewoners vonden dat de communicatie over de opvang te kort is geschoten. Van Oosten erkende dat. In eerste instantie waren slechts omwonenden ingelicht. Later kreeg het hele dorp alsnog een brief. De vluchtelingen blijven een jaar, maar de vergunning kan worden verlengd als de oorlog in Oekraïne voortduurt.

Er waren ook positieve geluiden. Zo werd gevraagd of de vluchtelingen nog spullen nodig hebben. Over een inleverpunt daarvoor wordt nagedacht. De vluchtelingenkinderen zullen les krijgen op een school in Spijkenisse, die daarvoor speciaal wordt ingericht.

