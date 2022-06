Zuidlandse boer Marc (44) trots na protestdag: ‘Deze stikstofwaanzin moet van tafel’

Van Bergeijk (44) was woensdagavond om 22.00 uur thuis na een lange dag protesteren in Stroe. ,,Heen hebben we er negen uur over gedaan, terug ging het gelukkig sneller.’’ Dat de boer en zijn vele collega’s daarbij toch over de - verboden - rijkswegen reden, was volgens de Zuidlander onvermijdelijk. ,,Dat was niet te stoppen. Nu maar hopen dat we geen boete krijgen.”