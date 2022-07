Zwaardere straf voor vader die Brielse dochter misbruikte

De man uit Emmen had weliswaar bekend, maar pikte de aanvankelijke 2,5 jaar cel niet en ging in beroep. Woensdag oordeelde het Haags gerechtshof dat hij schuldig is aan het misbruik van zijn dochter tussen haar vierde en twintigste in de ouderlijke woning in Brielle en tijdens vakanties in het buitenland. Het hof noemt dat buitengewoon ernstig en volgde de strafeis van de procureur-generaal.