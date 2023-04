Afgelopen vijf jaar meer aangiftes van winkeldiefstal in Voorschoten

Hier verdienen uitwonende jongeren ruim helft minder dan leeftijds­ge­no­ten in het Westland

Uitwonende jongeren hebben in studentensteden veel minder te besteden dan hun leeftijdsgenoten in andere gemeentes. In Delft verdient een 18 tot 25-jarige gemiddeld 9.500 euro per jaar, terwijl dit bedrag in het Westland op 25.000 euro ligt, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).