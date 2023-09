met video Voordeur van huis beschadigd door explosie, politie onderzoekt mogelijke link met liquidatie

Bij een woning op de Jacob Schorerlaan in Den Haag heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. De voordeur raakte daardoor beschadigd. De politie onderzoekt of er mogelijk een verband is met de liquidatie van gisteravond, in Wateringse Veld.