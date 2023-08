Actie tegen Engels in de tram: 'Straks worden we een soort Brussel, waar niemand elkaar verstaat’

‘Next stop: The Hague Hollands Spoor.’ Wordt er te weinig Nederlands gesproken in het openbaar vervoer? Een groep taalliefhebbers, verenigd in Stichting Taalverdediging, is in elk geval klaar met alle Engelse mededelingen in bussen en trams van HTM. Ze zijn een petitie begonnen en plakken posters bij de haltes.